Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в кино
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян долго пыталась вернуть своего бывшего возлюбленного Руслана Мацьолека, который недавно, как известно, навсегда покинул реалити-шоу вместе с Анастасией Ивановой. Тем не менее, блондинка не опустила руки и решила стать актрисой, о своей первой роли она рассказала на странице в соцсети Instagram.
В своем микроблоге Виктория Цатурян поделилась радостной для себя новостью, несмотря на то, что сначала сильно напугала поклонников. Дело в том, что в кадре блондинка предстала с окровавленным лицом и волосами, сидящей в карете скорой помощи. Сразу же звезда поспешила успокоить фолловеров, это была ее первая роль в кино.
По сценарию Виктория Цатурян перевоплотилась в богатую диву, которая якобы борется за свою жизнь в карете скорой помощи вместе с медиками. Сама экс-участница проекта "Дом-2" уверена, в будущем ее ждет успешная карьера и высокие доходы в сфере кино.
В своем микроблоге Виктория Цатурян поделилась радостной для себя новостью, несмотря на то, что сначала сильно напугала поклонников. Дело в том, что в кадре блондинка предстала с окровавленным лицом и волосами, сидящей в карете скорой помощи. Сразу же звезда поспешила успокоить фолловеров, это была ее первая роль в кино.
По сценарию Виктория Цатурян перевоплотилась в богатую диву, которая якобы борется за свою жизнь в карете скорой помощи вместе с медиками. Сама экс-участница проекта "Дом-2" уверена, в будущем ее ждет успешная карьера и высокие доходы в сфере кино.