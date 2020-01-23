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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга Рапунцель

Не так давно между участниками проекта "Дом-2" Дмитрием Дмитренко и Андреем Шабариным произошла потасовка, в результате чего на лице возлюбленного Рапунцель появился синяк, а сам он жалуется на самочувствие. Тем не менее, Саша Черно уверена, что на самом деле в побоях виновата жена Дмитренко.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга Рапунцель

Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно высказалась по поводу самочувствия Дмитрия Дмитренко. В прямом эфире и в соцсети Instagram возлюбленная Иосифа Оганесяна рассказала, что на самом деле в произошедшей ситуации виноват не Андрей Шабарин. Сейчас, к слову, Дмитренко жалуется на головокружение и головную боль, тошноту и все явные признаки сотрясения мозга.

Саша Черно уверена, что Андрея Шабарина только делают виноватым, ведь, как признался сам избранник Розалии Райсон, он ударил Дмитренко только один раз, затем извинился и готов оплатить лечение. Черно же видела, что за балдахином между Рапунцель и ее мужем произошла очередная потасовка, а ранее она часто избивала возлюбленного, а потому сотрясение мозга у него именно из-за ссор с молодой мамочкой.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

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