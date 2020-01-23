Медики назвали факторы, повышающие риск развития лейкоза





Врачи отмечают, что на данный момент сложно определить истинные причины заболевания. Лейкоз – это болезнь кроветворной системы, к которой можно отнести большое количество болезней. По словам специалистов, основным провоцирующим недуг фактором является ранее пройденная химиотерапия и лучевая терапия для излечения иных видов онкологии. В частности, медики обращают внимание на генетические сбои в организме, среди которых есть синдром Дауна. Стоит обратить внимание, что к болезни могут быть предрасположены рабочие, постоянно имеющие дело с вредными химическими веществами, например, бензином. Также в риск попадают заядлые курильщики. Специалисты утверждают, что никотин способен даже вызвать развитие острого миелоидного лейкоза, что в несколько раз хуже изначального заболевания.Медики отмечают, что в зоне риска находятся люди, у которых родственники страдали подобным диагнозом. Представленные условия не всегда могут оказываться основными предпосылками к злокачественному заболеванию, но они помогут иметь представление о недуге.