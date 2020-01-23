АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Медики назвали факторы, повышающие риск развития лейкоза

Медики назвали ряд факторов, которые могут повысить риск заболевания лейкозом. Причиной злокачественной болезни может послужить вредная привычка курение, а также наследственная предрасположенность.

Врачи отмечают, что на данный момент сложно определить истинные причины заболевания. Лейкоз – это болезнь кроветворной системы, к которой можно отнести большое количество болезней. По словам специалистов, основным провоцирующим недуг фактором является ранее пройденная химиотерапия и лучевая терапия для излечения иных видов онкологии. В частности, медики обращают внимание на генетические сбои в организме, среди которых есть синдром Дауна. Стоит обратить внимание, что к болезни могут быть предрасположены рабочие, постоянно имеющие дело с вредными химическими веществами, например, бензином. Также в риск попадают заядлые курильщики. Специалисты утверждают, что никотин способен даже вызвать развитие острого миелоидного лейкоза, что в несколько раз хуже изначального заболевания.

Медики отмечают, что в зоне риска находятся люди, у которых родственники страдали подобным диагнозом. Представленные условия не всегда могут оказываться основными предпосылками к злокачественному заболеванию, но они помогут иметь представление о недуге.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi намерена войти в сферу производства…
В Помпеях ученые обнаружили остатки мозга в виде черной стеклянной…
Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов от Xiaomi в 2020…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день…
Медики назвали факторы, повышающие риск развития…
В BMW не исключают создание конкурента Porsche…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Цатурян сыграла свою первую роль в…
В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что Диму Дмитренко избила Ольга…
В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный…
Юлия Михалкова выпустит эссе о работе в мужском коллективе «Уральских…
Ученые из США раскрыли одну из тайн свитков Мертвого…
Альбина Джанабаева поделилась опытом после экстремальной спа-процедуры в…
Появление страшных снов могут спровоцировать приятные…
В новом выпуске шоу “Давай поженимся!” жених испугался…
Екатерина Стриженова похвасталась достижениями своей дочери в…
T-Mobile OnePlus 6T можно купить с рекордной скидкой в…
Сергей Пенкин заявил, что будет добиваться присвоения звания заслуженной артистки для Юлии…
Составлен список автомобилей, которые не покупают…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь беременна третьим…
Александр Цекало запретил детям вспоминать о его бывшей жене в присутствии Дарины…
Врачи рассказали о неожиданной причине появления…
Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней…
Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью…
Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии…
Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным…
Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из…
ФАС установила правила предустановки российского ПО на…
Просмотреть все новости