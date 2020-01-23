В Rolls-Royce хотят построить компактный ядерный реактор





Rolls-Royce сделал крутой поворот, от создания роскошных седанов за миллионы долларов до разработки новейших ядерных малых модульных реакторов (SMR). Благодаря своей конструкции, которая «составляет всего одну десятую размера типичного крупномасштабного участка станции», реактор с водой под давлением окружен надежными защитными слоями. Несмотря на гораздо меньшие габариты, АЭС будет производить ожидаемые 450 МВт по сравнению с 600 МВт на на существующей установке Dungeness B в Кенте. Ожидается, что строительство начнут в Уэльсе и на севере Англии, которое должно завершиться через четыре года.С конца 1800-х годов компания Rolls-Royce выпускает инновационную электронику и оборудование, включая двигатели для самолетов, автомобилей и кораблей. Сегодня бренд мотивируется тем, что производство «мини-реакторов» может сэкономить немало ресурсов и денег, делая ядерную энергетику более перспективной, несмотря на постепенное закрытие традиционных атомных электростанций в Великобритании. Последняя из крупных АЭС в Соединенном Королевстве будет отключена к 2030 году.