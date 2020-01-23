Юлия Михалкова выпустит эссе о работе в мужском коллективе «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова собирается издать эссе о работе в мужском коллективе «Уральских пельменей». Сообщается, что там будет отражен опыт, полученный за 10 лет, проведенных среди представителей сильного пола.
Юлия Михалкова недавно покинула коллектив «Уральских пельменей». Она отметила, что собирается заняться собственными проектами. У знаменитости имеется опыт работы в качестве ведущей, актрисы, фотомодели и певицы. В настоящее время звезда находится в отпуске в городе Ки-Уэст, штат Флорида, США. Оттуда она присылает фотографии, которые ее помощники публикуют на странице в Instagram. Администраторы сообщили, что Михалкова набирается новых впечатлений и вдохновения и скоро выпустит сенсационное эссе, где раскроет секреты работы и дружбы с мужчинами. Подробности содержания произведения пока не раскрываются.
Подписчики высоко оценили фотографию, которая прикреплена к публикации. Михалкова сфотографировалась на пляже и выглядит счастливой. Фолловеры осыпали звезду комплиментами.
Юлия Михалкова недавно покинула коллектив «Уральских пельменей». Она отметила, что собирается заняться собственными проектами. У знаменитости имеется опыт работы в качестве ведущей, актрисы, фотомодели и певицы. В настоящее время звезда находится в отпуске в городе Ки-Уэст, штат Флорида, США. Оттуда она присылает фотографии, которые ее помощники публикуют на странице в Instagram. Администраторы сообщили, что Михалкова набирается новых впечатлений и вдохновения и скоро выпустит сенсационное эссе, где раскроет секреты работы и дружбы с мужчинами. Подробности содержания произведения пока не раскрываются.
Подписчики высоко оценили фотографию, которая прикреплена к публикации. Михалкова сфотографировалась на пляже и выглядит счастливой. Фолловеры осыпали звезду комплиментами.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:30