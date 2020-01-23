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Юлия Михалкова выпустит эссе о работе в мужском коллективе «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова собирается издать эссе о работе в мужском коллективе «Уральских пельменей». Сообщается, что там будет отражен опыт, полученный за 10 лет, проведенных среди представителей сильного пола.
Юлия Михалкова выпустит эссе о работе в мужском коллективе «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова недавно покинула коллектив «Уральских пельменей». Она отметила, что собирается заняться собственными проектами. У знаменитости имеется опыт работы в качестве ведущей, актрисы, фотомодели и певицы. В настоящее время звезда находится в отпуске в городе Ки-Уэст, штат Флорида, США. Оттуда она присылает фотографии, которые ее помощники публикуют на странице в Instagram. Администраторы сообщили, что Михалкова набирается новых впечатлений и вдохновения и скоро выпустит сенсационное эссе, где раскроет секреты работы и дружбы с мужчинами. Подробности содержания произведения пока не раскрываются.

Подписчики высоко оценили фотографию, которая прикреплена к публикации. Михалкова сфотографировалась на пляже и выглядит счастливой. Фолловеры осыпали звезду комплиментами.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:30

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