Ученые из США раскрыли одну из тайн свитков Мертвого моря





Храмовый свиток сохранился в хорошем состоянии спустя 2000 лет после его создания. Он стал самым длинным и ценным среди полного архива. Ученые во главе с Адмиром Масиком смогли исследовать крохотный фрагмент манускрипта, который использовался для исследования. Оказалось, что израильтяне спасали рукописи от римлян, спрятав их под горой мусора и отходов летучих мышей. Сам свиток имеет многослойную структуру. В частности, бумага была обработана солевой смесью, которая отличается от той, которую применяли для созданий других документов.В ее составе нашли высокую концентрацию кальция, натрия и серы. Он не характерен для Мертвого моря, но именно это сделало свиток чрезвычайно белым.