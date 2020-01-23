В Меншиковском дворце Петербурга обнаружили множество документов XVIII-XX веков





В Меншиковском дворце Санкт-Петербурга недавно проводилась уборка строительного мусора после реставрации Наугольных палат строения. Известно, что последняя крупная реставрация филиала Эрмитажа проводилась в 1981 году. Теперь ученые нашли уникальную документацию под аркой одной из комнат бывшего Кадетского корпуса. Эти бумаги содержат в себе сведения о повседневной жизни военнослужащих из разных периодов.Другие находки представляют собой журналы о деятельности и учебе кадетов. Кроме того, были идентифицированы записки, игральные карты и доносы, датируемые 1720-1740-х годами. Археологи сообщают, что больше всего их заинтересовали дневники горожан за 1940-е годы во время блокады Ленинграда. Доктор исторических наук Адриан Селин говорит, что его коллеги пока не решили, как поступить с найденными историческими артефактами. Отмечалась лишь их отлично сохранившееся состояние, вынудившее реставраторов попросить "ничего с ними ни в коем случае не делать".