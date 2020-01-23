Появление страшных снов могут спровоцировать приятные запахи





Такие стимулы способны спровоцировать отрицательные эмоции, которые затем превращаются в негативные сновидения. Во время проведенного исследования реализовали эксперимент, участниками которого стали добровольцы. Их отправляли спать в лаборатории и повышали в окружающем пространстве насыщенность аромата роз.После этого добровольцев будили в середине ночи для описания сновидений. Люди, окруженные ароматом цветов, видели наиболее пугающие кошмары. Этот факт исследователи пояснили тем, что участки мозга, обрабатывающие запахи, имеют связь с зонами, ответственными за отрицательные эмоции.