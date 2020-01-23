Появление страшных снов могут спровоцировать приятные запахи
Ученые из Университета Хиросимы сообщили о возможности появления у людей кошмаров из-за воздействия приятных запахов. Примером могут служить аромат свечей, постиранное бельё, цветы.
Такие стимулы способны спровоцировать отрицательные эмоции, которые затем превращаются в негативные сновидения. Во время проведенного исследования реализовали эксперимент, участниками которого стали добровольцы. Их отправляли спать в лаборатории и повышали в окружающем пространстве насыщенность аромата роз.
После этого добровольцев будили в середине ночи для описания сновидений. Люди, окруженные ароматом цветов, видели наиболее пугающие кошмары. Этот факт исследователи пояснили тем, что участки мозга, обрабатывающие запахи, имеют связь с зонами, ответственными за отрицательные эмоции.
Такие стимулы способны спровоцировать отрицательные эмоции, которые затем превращаются в негативные сновидения. Во время проведенного исследования реализовали эксперимент, участниками которого стали добровольцы. Их отправляли спать в лаборатории и повышали в окружающем пространстве насыщенность аромата роз.
После этого добровольцев будили в середине ночи для описания сновидений. Люди, окруженные ароматом цветов, видели наиболее пугающие кошмары. Этот факт исследователи пояснили тем, что участки мозга, обрабатывающие запахи, имеют связь с зонами, ответственными за отрицательные эмоции.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:15