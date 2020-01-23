Альбина Джанабаева поделилась опытом после экстремальной спа-процедуры в криосауне





40-летняя певица привыкла постоянно поддерживать свою форму и периодически посещать спа-процедуры знаменитых специалистов в бьюти отрасли. Недавно жена Валерия Меладзе опробовала омолаживающую процедуру в одном из закрытых пансионатов, расположенных в Московской области. Отдыхать телом и душой Джанабаева привыкла в тихих местах, подальше от городской суеты. Опыт нахождения в криосауне у певицы был первый. Ее поместили в специальный аппарат, который подгоняется под рост посетителя. В емкость медленно подается смесь сухого воздуха и азота, создающая микроклимат с ледяным паром всего за несколько десятков секунд. По словам медиков, ничего вредного для организма человека в таком экстремальном охлаждении нет. Более того, процедура отличается от купания в холодной воде, а также избавляет клиента от неприятных болевых ощущений.Альбина Джанабаева отметила, что во время ее спа-процедуры температура холодного микроклимата в криосауне достигла -160 градусов. Артистка не скрывала, что чувствуется дискомфорт.- комментирует знаменитость.