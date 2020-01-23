Екатерина Стриженова похвасталась достижениями своей дочери в вузе

Ведущая телепередачи «Доброе утро» Екатерина Стриженова опубликовала трогательное поздравление в соцсети Instagram к своей наследнице, которая с успехом сдала экзамены. 19-летняя Александра смогла завершить сессию без «четверок», что стало поводом для гордости родительницы. К посту на веб-платформе журналистка добавила: «Солнце мое, Александра! Все экзамены на «отлично»! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент». Многие поклонники шоувумен оставляли восторженные комментарии, отмечая, что дети кумира «очень быстро растут».Известно, что наследница Екатерины и Александра Стриженовых учиться в престижном МГУ имени Ломоносова на специальности «Высшая школа современных социальных наук». Кроме учебы у студентки есть множество увлечений, среди которых выделяются посещения танцевальной студии «Тодес» и съемки в кино. Она также с раннего возраста занимается художественной гимнастикой под руководством известного тренера Ирины Винер. Кроме Александры, у Екатерины Стриженовой также есть старшая дочь Анастасия, которая проживает в США со своим супругом.