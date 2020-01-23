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В новом выпуске шоу “Давай поженимся!” жених испугался невесты

Жених испугался невесты в программе “Давай поженимся!”. Участница шоу уменьшила свой возраст, что было почти незаметно из-за пластики на ее лице.
В новом выпуске шоу “Давай поженимся!” жених испугался невесты

В поисках возлюбленной в студию шоу “Давай поженимся!” пришел дагестанец Людвиг, который попросил организаторов найти ему красивую женщину. Перед ним в итоге предстала блогер и модель Алекса, которая попыталась сохранить молодость и улучшить свою внешность с помощью пластической хирургии. Конкурсантка честно призналась, что делает операции уже пять лет, а также заявила, что ей 20 лет и она невинна. Лариса Гузеева удивилась тому, что участница шоу начала свое преображение в 15 лет. Однако Роза Сябитова выяснила, что гостье на самом деле 31 год, но Гузеева вступилась за нее собственным заявлением: “Я вообще патологическая врушка!”.

Когда Алекса предложила Людвигу накрасить ей губы, он признался, что боится такой невесты и считает, что выбор засмеют друзья. В итоге губы ей накрасила Гузеева и во время этого процесса всячески ее успокаивала.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09

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