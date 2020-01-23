Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь беременна третьим ребенком

Пользователи социальных сетей говорят о том, что когда экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь в одном из видео советовалась со своим пластическим хирургом, то она так стояла, что было видно ее немного округлившийся живот. В итоге они пришли к выводу, что девушка ждет третьего ребенка.Подписчики звезды «Дом-2» уже принялись ее поздравлять. Однако ни Сергей, ни Дарья пока никаких комментариев по этому поводу не дают. Многие знают, что пара мечтает о третьем ребенке, а именно о дочке. Тем не менее, сейчас Дарья Пынзарь занята собственным развитием и воспитанием двух сыновей.Есть и те, кто не верит в то, что Дарья Пынзарь вновь беременна. Они утверждают, что пока девушка занималась изменениями своего лица, то немного запустила фигуру и теперь вынуждена носить бесформенную одежду. Вспоминают они и о том, что в момент, когда Дарья Пынзарь переступила порог «Дом-2», то не была худышкой.