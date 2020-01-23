T-Mobile OnePlus 6T можно купить с рекордной скидкой в $200





T-Mobile OnePlus 6T, который появился на рынке полгода назад, продолжает оставаться одним из самых быстрых смартфонов своего времени благодаря хорошо оптимизированному пользовательскому интерфейсу Oxygen OS Android, однако у него есть некоторые недостатки – отсутствует слот для карт, поэтому невозможно увеличить количество внутренней памяти. На данный момент смартфон предлагают купить со скидкой в $200. Данное устройство, которое решили удешевить, обладает хорошей комплектацией и отличными характеристиками, а приобрести его можно во время действия акции всего за $350. OnePlus будет отправлять заказы только через 9 дней, поэтому необходимо немного подождать, пока 6T доставят в пункт назначения.Версия OnePlus 6T от T-Mobile имеет 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. В основе 6T лежит чипсет Snapdragon 845, который работает от батареи 3700 мАч. 6,41-дюймовый оптический AMOLED FHD+ экран украшает переднюю панель с небольшой капелькой росы, содержащей 16-мегапиксельную селфи-камеру. Основные двойные камеры состоят из 16МР основной камеры и 20МР вторичной камеры. Обладатель данного смартфона непременно получит обновление Android 10. Согласно другим характеристикам, устройство абсолютно не имеет отличий от других разблокированных моделей. Однако его невозможно использовать в сетях CDMA, таких как, к примеру, Verizon или Sprint. К тому же, постоянные обновления безопасности, которые происходят каждый месяц, могут совершаться очень медленно, это связано с тем, что в T-Mobile необходимо для начала их одобрить.