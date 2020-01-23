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Сергей Пенкин заявил, что будет добиваться присвоения звания заслуженной артистки для Юлии Началовой

Сергей Пенкин заявил, что будет добиваться присвоения звания заслуженной артистки для Юлии Началовой. Он считает, что певица оставила достаточное творческое наследие, и просит поддержать его инициативу.
Сергей Пенкин заявил, что будет добиваться присвоения звания заслуженной артистки для Юлии Началовой

Сергей Пенкин опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, предполагая положить начало новому движению, которое ставит целью присвоение звания заслуженной артистки Началовой. Он предложил подписчикам сфотографироваться с хештегом «Юлязаслуженная» и прислать ему кадры в личные сообщения. Артист рассказал, что уже сейчас эту инициативу поддерживает большое количество людей.

Инициатор акции сообщил, что Юлия Началова не дождалась подписания документов, но достойна получения этого звания, поскольку ее песни вошли в репертуар участников российских и международных конкурсов, вокальных студий и музыкальных школ. Артистка и сама не раз успешно представляла страну. В истории государства пока не было случаев, когда артист удостаивался данного звания посмертно, но Сергей Пенкин уверен, что подобные недоразумения никогда не поздно исправить.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:57

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