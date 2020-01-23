Александр Цекало запретил детям вспоминать о его бывшей жене в присутствии Дарины Эрвин





Около года назад продюсер женился на молодой художнице Дарине Эрвин. В браке с Викторией Галушко у Цекало родились сын и дочь, которым теперь запрещено говорить о матери в присутствии новой избранницы звездного отца. Паре не удалось расстаться друзьями, но при этом артист содержит своих детей. Поэтому сестра Веры Брежневой не протестует по поводу их совместных поездок с новой семьей Цекало в Америку. В частности, 11-летняя Александра и 7-летний Михаил Цекало иногда гостят в Лос-Анджелесе и даже дружат с Дариной Эрвин.Клиенты одной из местных спортивных школ часто замечают Эрвин и Цекало на берегу, когда они занимаются серфингом. Художница самостоятельно зарабатывает на продаже собственных картин.