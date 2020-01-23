Врачи рассказали о неожиданной причине появления гастрита





Желудочная кислота, которая содержит пищеварительные ферменты и дополнительно уничтожает микробы, не может поражать слизистую оболочку, но иногда защитная функция последней дает сбой, что приводит к воспалению. Этот острый гастрит проявляется с явными симптомами, в отличие от хронического, который развивается медленно в течение нескольких недель и обычно имеет менее выраженные признаки. Сигналы о скрытой болезни включают в себя боль в животе, чувство давления, тошноту и рвоту.В первую очередь, гастрит возникает из-за неконтролируемого приема некоторых препаратов, таких как селективные нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и диклофенак), а также - содержащих ацетил медикаментов. Другим фактором риска, хотя и не таким значительным, является употребление алкоголя и ожоги от щелочей или кислот. Стоит отметить, что курение и умеренное питье кофе почти не влияют на развитие гастрита. Врачи рекомендуют обратиться к специалисту, если вышеперечисленные симптомы сохраняются на протяжении 12 недель, а также при возникновении чувства сытости после приема небольшого количества пищи.