АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней менопаузы

Ученые из университета Массачусетса в Амхерсте во время исследования выяснили, что грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней менопаузы. В исследовании участвовали женщины, имеющие данную проблему.

В эксперименте приняли участие 108 тысяч женщин, подтвердив теорию о том, что при наличии минимум одной беременности продолжительностью не менее 6 месяцев риск ранней менопаузы сводится к минимуму, а грудное вскармливание ещё больше её отодвигает. Эксперты отмечают, что со временем два этих фактора замедляют истощение овариальных фолликулов. Авторами научной работы Кристином Лэнгтон и Элизабет Бертон-Джонсон были сделаны выводы, что плоды их работы не показали четкого ответа, касающегося длительности грудного вскармливания, данные выводы согласуются с гипотезой о том, что биологический механизм зависит от кормления ребенка.

Итоги других экспериментов при этом утверждают, что лучше всего данный процесс приносит результат при показателях между 6 и 12 месяцами, которые абсолютно исключают применение искусственных смесей. Учёные рассказали, что их исследование имеет огромную точность благодаря большому объему выборки и долгосрочному эксперименту, который наблюдался в течении 26 лет. Кроме того, на начальном этапе ввелось ограничение, в ходе которого участвовали женщины, находящиеся в пременопаузе, что является ключевым моментом. Необходимо отметить, что ранняя менопауза может быть связана с увеличенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, когнитивных нарушений и остеопороза. Также есть вероятность развития других патологий.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней…
Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью…
Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии…
Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным…
Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из…
ФАС установила правила предустановки российского ПО на…
Россельхознадзор начал проверять весь багаж из Юго-Восточной Азии из-за китайского…
Издание National Interest предупредило о смертоносности старых ракет…
"Это не был пиар": Павел Прилучный отказался жениться на Никки…
Медики назвали первые симптомы…
Певица Азиза задумалась над вопросом усыновления…
Индийские медики рассказали о 4 способах выведения мокроты из…
"Ничего не трогаем": Сестра Жанны Фриске устроила экскурсию по нетронутой квартире…
Ученые назвали отличия между мужскими и женскими…
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную…
Плавание является самым полезным видом спорта для…
Яна Рудковская назвала себя “сценической мамой” Димы…
На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении…
Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у…
Хлои Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым…
Врачи назвали опасные последствия чрезмерной любви к…
Китайские ученые назвали последствия, к которым может привести…
Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале…
Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в…
WhatsApp тестирует функционал анимированных…
Итальянский врач рассказала о правилах защиты от гриппа и…
Появилась информация о совершенно новой модели…
Просмотреть все новости