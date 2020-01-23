Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней менопаузы





В эксперименте приняли участие 108 тысяч женщин, подтвердив теорию о том, что при наличии минимум одной беременности продолжительностью не менее 6 месяцев риск ранней менопаузы сводится к минимуму, а грудное вскармливание ещё больше её отодвигает. Эксперты отмечают, что со временем два этих фактора замедляют истощение овариальных фолликулов. Авторами научной работы Кристином Лэнгтон и Элизабет Бертон-Джонсон были сделаны выводы, что плоды их работы не показали четкого ответа, касающегося длительности грудного вскармливания, данные выводы согласуются с гипотезой о том, что биологический механизм зависит от кормления ребенка.Итоги других экспериментов при этом утверждают, что лучше всего данный процесс приносит результат при показателях между 6 и 12 месяцами, которые абсолютно исключают применение искусственных смесей. Учёные рассказали, что их исследование имеет огромную точность благодаря большому объему выборки и долгосрочному эксперименту, который наблюдался в течении 26 лет. Кроме того, на начальном этапе ввелось ограничение, в ходе которого участвовали женщины, находящиеся в пременопаузе, что является ключевым моментом. Необходимо отметить, что ранняя менопауза может быть связана с увеличенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, когнитивных нарушений и остеопороза. Также есть вероятность развития других патологий.