Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии Волочковой





Как известно, балерина отметила свое 44-летие в компании друзей, среди которых появилась Анна Субботина. С ней у Романа Абрамовича была связь задолго до знакомства с бывшей супругой Дарьей Жуковой, развод с которой состоялся несколько лет назад. После разрыва с бизнесменом его бывшая любовница пошла под венец с предпринимателем и родила сына, но на данный момент она тоже свободна, как говорят в Сети. Недавно Субботина вышла на работу и снова ведет светскую хронику.В своей книге “Анины рассказы” светская львица рассказала о жизни с Абрамовичем. Выяснилось, что она считала бизнесмена очень закрытой личностью.