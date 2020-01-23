Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии Волочковой
Среди приглашенных на день рождения танцовщицы Анастасии Волочковой гостей присутствовала Анна Субботина. Экс-избранница Романа Абрамовича пару лет не посещала светские вечеринки.
Как известно, балерина отметила свое 44-летие в компании друзей, среди которых появилась Анна Субботина. С ней у Романа Абрамовича была связь задолго до знакомства с бывшей супругой Дарьей Жуковой, развод с которой состоялся несколько лет назад. После разрыва с бизнесменом его бывшая любовница пошла под венец с предпринимателем и родила сына, но на данный момент она тоже свободна, как говорят в Сети. Недавно Субботина вышла на работу и снова ведет светскую хронику.
В своей книге “Анины рассказы” светская львица рассказала о жизни с Абрамовичем. Выяснилось, что она считала бизнесмена очень закрытой личностью.
Как известно, балерина отметила свое 44-летие в компании друзей, среди которых появилась Анна Субботина. С ней у Романа Абрамовича была связь задолго до знакомства с бывшей супругой Дарьей Жуковой, развод с которой состоялся несколько лет назад. После разрыва с бизнесменом его бывшая любовница пошла под венец с предпринимателем и родила сына, но на данный момент она тоже свободна, как говорят в Сети. Недавно Субботина вышла на работу и снова ведет светскую хронику.
В своей книге “Анины рассказы” светская львица рассказала о жизни с Абрамовичем. Выяснилось, что она считала бизнесмена очень закрытой личностью.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16