АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии Волочковой

Среди приглашенных на день рождения танцовщицы Анастасии Волочковой гостей присутствовала Анна Субботина. Экс-избранница Романа Абрамовича пару лет не посещала светские вечеринки.

Как известно, балерина отметила свое 44-летие в компании друзей, среди которых появилась Анна Субботина. С ней у Романа Абрамовича была связь задолго до знакомства с бывшей супругой Дарьей Жуковой, развод с которой состоялся несколько лет назад. После разрыва с бизнесменом его бывшая любовница пошла под венец с предпринимателем и родила сына, но на данный момент она тоже свободна, как говорят в Сети. Недавно Субботина вышла на работу и снова ведет светскую хронику.

В своей книге “Анины рассказы” светская львица рассказала о жизни с Абрамовичем. Выяснилось, что она считала бизнесмена очень закрытой личностью.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней…
Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью…
Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии…
Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным…
Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из…
ФАС установила правила предустановки российского ПО на…
Россельхознадзор начал проверять весь багаж из Юго-Восточной Азии из-за китайского…
Издание National Interest предупредило о смертоносности старых ракет…
"Это не был пиар": Павел Прилучный отказался жениться на Никки…
Медики назвали первые симптомы…
Певица Азиза задумалась над вопросом усыновления…
Индийские медики рассказали о 4 способах выведения мокроты из…
"Ничего не трогаем": Сестра Жанны Фриске устроила экскурсию по нетронутой квартире…
Ученые назвали отличия между мужскими и женскими…
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную…
Плавание является самым полезным видом спорта для…
Яна Рудковская назвала себя “сценической мамой” Димы…
На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении…
Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у…
Хлои Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым…
Врачи назвали опасные последствия чрезмерной любви к…
Китайские ученые назвали последствия, к которым может привести…
Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале…
Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в…
WhatsApp тестирует функционал анимированных…
Итальянский врач рассказала о правилах защиты от гриппа и…
Появилась информация о совершенно новой модели…
Просмотреть все новости