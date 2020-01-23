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Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным фото

Отца звезды скандального телевизионного шоу «Дом-2» Марго Овсянниковой кажется уже не остановить. Изначально Александр Анатольевич делился милыми фотографиями из детства дочери, но вчера он переступил черту и опубликовал достаточно развязные кадры.

Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным фото

В личном аккаунте Instagram папа Марго Овсянниковой в последнее время выставляет ее фотографии чаще, чем она сама. И если изначально все начиналось с весьма трогательных снимков, то сейчас уже дошло до «развязных».

Так, на фотографии Марго вместе со своими подругами одеты в купальники. Они стоят в вызывающих позах, что привлекло внимание пользователей социальных сетей. Александр Анатольевич спросил, а смогут ли его подписчики найти из толпы девчонок его дочь.
Фанаты тут же принялись комментировать фотографию.


Так, один из пользователей интернета отметил, что очень интересно смотреть, как молодые девушки пытаются изобразить взрослых роковых женщин, а также сказала, что рыженькая на снимке Марго. С этим согласились и другие пользователи Сети.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12

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