Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью робота





RMS Titanic Inc. планирует провести еще одну экспедицию по поиску материалов с места крушения, и, впервые, взять артефакт внутри корабля. Усилиями фирмы удалось извлечь около 500 разнообразных ценных вещей после начала погружений в 1987 году. Последняя вылазка к обломкам состоялась в 2010 году, когда был проведен 3D-мониторинг судна. Теперь американцы хотят поднять на поверхность беспроводной телеграф фирмы Marconi, который находится в отсеке на самой верхней палубе. Недавние исследования показали, что объект разрушается быстрее, чем ожидалось, из-за влияния течений, бактерий и коррозии от соленой воды.В RMS Titanic Inc. выразили обеспокоенность тем, что вскоре «навсегда будет утрачен экземпляр самого известного радио в мире». Во время гибели «Титаника» в 1912 году беспроводная сеть была относительно новой технологией для судоходства, а сигнал SOS стал неотделимой частью корабля в популярной культуре. Известно, что благодаря героическому поступку оператора радиосвязи Джека Филлипса, который остался на борту во время крушения для отправки сигнала, были спасены более 700 пассажиров и членов экипажа. Без радиоприемника корабль «Карпатия» мог бы обойти место катастрофы.