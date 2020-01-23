АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью робота

Частная фирма из США заявила о намерении впервые извлечь из «Титаника» артефакт. Специалисты поднимут уникальный радиоприемник на поверхность с помощью робота.

RMS Titanic Inc. планирует провести еще одну экспедицию по поиску материалов с места крушения, и, впервые, взять артефакт внутри корабля. Усилиями фирмы удалось извлечь около 500 разнообразных ценных вещей после начала погружений в 1987 году. Последняя вылазка к обломкам состоялась в 2010 году, когда был проведен 3D-мониторинг судна. Теперь американцы хотят поднять на поверхность беспроводной телеграф фирмы Marconi, который находится в отсеке на самой верхней палубе. Недавние исследования показали, что объект разрушается быстрее, чем ожидалось, из-за влияния течений, бактерий и коррозии от соленой воды.

В RMS Titanic Inc. выразили обеспокоенность тем, что вскоре «навсегда будет утрачен экземпляр самого известного радио в мире». Во время гибели «Титаника» в 1912 году беспроводная сеть была относительно новой технологией для судоходства, а сигнал SOS стал неотделимой частью корабля в популярной культуре. Известно, что благодаря героическому поступку оператора радиосвязи Джека Филлипса, который остался на борту во время крушения для отправки сигнала, были спасены более 700 пассажиров и членов экипажа. Без радиоприемника корабль «Карпатия» мог бы обойти место катастрофы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные : Грудное вскармливание и деторождение способствуют снижению риска ранней…
Американцы хотят впервые извлечь из «Титаника» артефакт с помощью…
Экс-любовница Романа Абрамовича Анна Субботина посетила день рождения Анастасии…
Отец звезды «Дом-2» Марго Овсянниковой «заклеймил» её провокационным…
Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из…
ФАС установила правила предустановки российского ПО на…
Россельхознадзор начал проверять весь багаж из Юго-Восточной Азии из-за китайского…
Издание National Interest предупредило о смертоносности старых ракет…
"Это не был пиар": Павел Прилучный отказался жениться на Никки…
Медики назвали первые симптомы…
Певица Азиза задумалась над вопросом усыновления…
Индийские медики рассказали о 4 способах выведения мокроты из…
"Ничего не трогаем": Сестра Жанны Фриске устроила экскурсию по нетронутой квартире…
Ученые назвали отличия между мужскими и женскими…
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов скоро будут отмечать "хрустальную…
Плавание является самым полезным видом спорта для…
Яна Рудковская назвала себя “сценической мамой” Димы…
На показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже модель вылезла из гроба по примеру Ксении…
Медики назвали 5 причин ухудшения зрения у…
Хлои Кардашьян появилась на голливудской вечеринке в платье с откровенным декольте и смелым…
Врачи назвали опасные последствия чрезмерной любви к…
Китайские ученые назвали последствия, к которым может привести…
Карлос Гон прогнозирует Nissan крах через пару…
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от съемок в телесериале…
Названы бренды авто, которые чаще всего эвакуировали в…
WhatsApp тестирует функционал анимированных…
Итальянский врач рассказала о правилах защиты от гриппа и…
Появилась информация о совершенно новой модели…
Просмотреть все новости