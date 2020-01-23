Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из будущего





Майкл Мастерс недавно опубликовал книгу, где поделился своими мыслями по вопросу НЛО. Он учел темпы современного прогресса и предположил, что неопознанные летающие объекты, о которых периодически заявляют очевидцы, не что иное, как транспорт для перемещения во времени. Соответственно, пилотируются такие корабли не инопланетянами, а вполне обычными людьми, которые прибыли из другого временного отрезка. Специалист предполагает, что в будущем люди достигнут технических высот и будут обладать достаточными знаниями для построения таких аппаратов.Уфологи, которые занимаются изучением неопознанных «визитов» летательных объектов, не согласны с данным предположением. Они называют теорию крайне сомнительной. Работу Майкла Мастерса специалисты не оценили, сказав, что в ней нет ничего серьезного.