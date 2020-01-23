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Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что пилотами НЛО могут быть путешественники из будущего

Американский ученый Майкл Мастерс утверждает, что НЛО вполне могут существовать. Специалист уверен, что данные летательные аппараты управляются людьми, которые совершают путешествия во времени из будущего.

Майкл Мастерс недавно опубликовал книгу, где поделился своими мыслями по вопросу НЛО. Он учел темпы современного прогресса и предположил, что неопознанные летающие объекты, о которых периодически заявляют очевидцы, не что иное, как транспорт для перемещения во времени. Соответственно, пилотируются такие корабли не инопланетянами, а вполне обычными людьми, которые прибыли из другого временного отрезка. Специалист предполагает, что в будущем люди достигнут технических высот и будут обладать достаточными знаниями для построения таких аппаратов.

Уфологи, которые занимаются изучением неопознанных «визитов» летательных объектов, не согласны с данным предположением. Они называют теорию крайне сомнительной. Работу Майкла Мастерса специалисты не оценили, сказав, что в ней нет ничего серьезного.

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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:09

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