Россельхознадзор начал проверять весь багаж из Юго-Восточной Азии из-за китайского коронавируса





Инспекторы уделяют большое внимание багажу, поступающему из государств Юго-Восточной Азии. Изъятию подлежат товары из сферы животноводства, если они не проходили термическую обработку или поставляются без заводской упаковки. Сотрудники Россельхознадзора предполагают, что инфекция перешла к человеку от животного, поскольку все заболевшие в первую очередь были заняты работой на продовольственном рынке в Ухане или являлись покупателями. Известно, что там продается мясо животных, включая дичь, кроликов и даже змей. В AliExpress сотрудничают с Россельхознадзором, поскольку вирус способен распространяться через посылки и предметы, к которым прикасался больной. Коронавирусы также устойчивы к заморозке.Болезнь уже забрала жизни 17 пациентов, а еще около 552 человек из нескольких стран заражены.