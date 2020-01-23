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Россельхознадзор начал проверять весь багаж из Юго-Восточной Азии из-за китайского коронавируса

На фоне активности в Китае нового малоизученного коронавируса специалисты не исключили распространение недуга через посылки и еду. Россельхознадзор на фоне этого инициировал тщательный осмотр багажа и ручной клади граждан, прибывающих из Поднебесной, также введен запрет на ввоз в страну мясной продукции.

Инспекторы уделяют большое внимание багажу, поступающему из государств Юго-Восточной Азии. Изъятию подлежат товары из сферы животноводства, если они не проходили термическую обработку или поставляются без заводской упаковки. Сотрудники Россельхознадзора предполагают, что инфекция перешла к человеку от животного, поскольку все заболевшие в первую очередь были заняты работой на продовольственном рынке в Ухане или являлись покупателями. Известно, что там продается мясо животных, включая дичь, кроликов и даже змей. В AliExpress сотрудничают с Россельхознадзором, поскольку вирус способен распространяться через посылки и предметы, к которым прикасался больной. Коронавирусы также устойчивы к заморозке.

Болезнь уже забрала жизни 17 пациентов, а еще около 552 человек из нескольких стран заражены.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00

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