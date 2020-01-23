ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны





, — сообщил Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС.Он отмечает, что для ПК и ТВ обязательно должны иметься возможности инсталляции программ аудиовизуальных услуг, как и просмотра передач I и II мультиплекса. Отдельно ФАС предлагает обязать предустановку перечня программ на смартфоны с 1 июля текущего года. Для планшетов мера может быть введена с летом 2021-го, для ПК – в 2022-м, а для Smart TV – в 2023 году.