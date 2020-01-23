ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV. Предположительно, финальный проект инициативы отправят всем участникам рабочей группы ведомства в отделе по вопросам информ-технологий до завершения января, а уже в марте документ отправят на рассмотрение правительству.
«Для смартфонов и планшетов допускается предустановка антивирусных приложений, навигаторов, поисковых систем, сервисов использования госуслуг, а также разного рода платёжных систем. Такие же программы, исключая платежные системы, используют для планшетов», — сообщил Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС.
Он отмечает, что для ПК и ТВ обязательно должны иметься возможности инсталляции программ аудиовизуальных услуг, как и просмотра передач I и II мультиплекса. Отдельно ФАС предлагает обязать предустановку перечня программ на смартфоны с 1 июля текущего года. Для планшетов мера может быть введена с летом 2021-го, для ПК – в 2022-м, а для Smart TV – в 2023 году.
«Для смартфонов и планшетов допускается предустановка антивирусных приложений, навигаторов, поисковых систем, сервисов использования госуслуг, а также разного рода платёжных систем. Такие же программы, исключая платежные системы, используют для планшетов», — сообщил Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС.
Он отмечает, что для ПК и ТВ обязательно должны иметься возможности инсталляции программ аудиовизуальных услуг, как и просмотра передач I и II мультиплекса. Отдельно ФАС предлагает обязать предустановку перечня программ на смартфоны с 1 июля текущего года. Для планшетов мера может быть введена с летом 2021-го, для ПК – в 2022-м, а для Smart TV – в 2023 году.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:04