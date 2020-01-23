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"Это не был пиар": Павел Прилучный отказался жениться на Никки Рид

Актер Павел Прилучный отказался жениться на американской актрисе Никки Рид. По словам знаменитости, отношения звезды “Сумерек” с российским коллегой не были пиар-ходом.

Никки Рид и Павел Прилучный много лет назад крепко дружили и их связь могла закончиться свадьбой. Для росписи российскому актеру нужно было приехать в Лас-Вегас, но этого так и не произошло. Голливудская звезда называет этот роман бурным и скоротечным, но подчеркивает, что он ни в коем случае не был пиар-ходом. Сейчас актриса радуется, что не связала свою жизнь с Прилучным, поскольку считает, что отношения на расстоянии обречены. Никки Рид не может назвать себя стервой, а расставание она объясняет сложившейся ситуацией.

Как оказалось, Никки Рид отправилась на очередные съемки и связь с Прилучным оборвалась. При следующей встрече он просто не захотел продолжать отношения, но даже после этого актриса не обижается на коллегу.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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