Медики назвали первые симптомы коронавируса





На днях китайские медики установили, что болезнь может передаваться от человека к человеку. Это серьезно усугубляет эпидемиологическую ситуацию и ставит под угрозу здоровье каждого. В настоящее время зафиксировано около 200 случаев заражения новым вирусом. За помощью обратились люди, проживающие в Японии, Таиланде и Южной Корее. В Австралии медики проверяют человека, вернувшегося из путешествия в Китай с признаками респираторного заболевания.Коронавирус может проявиться, как в легкой, так и в умеренной форме. Протекает заболевание типично для инфекций верхних дыхательных путей. Больной ощущает насморк, головную боль, кашель, дискомфорт в горле, подъем температуры и жалуется на общее недомогание. Болезнь может осложняться бронхитом или пневмонией.Медики рекомендуют укреплять иммунитет и по возможности избегать мест большого скопления людей. Для профилактики можно принимать витаминные комплексы, выбор которых стоит согласовать с лечащим врачом.