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Медики назвали первые симптомы коронавируса

Медики назвали первые симптомы коронавируса. Они предупредили о том, что для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей заболевание может оказаться смертельным.

На днях китайские медики установили, что болезнь может передаваться от человека к человеку. Это серьезно усугубляет эпидемиологическую ситуацию и ставит под угрозу здоровье каждого. В настоящее время зафиксировано около 200 случаев заражения новым вирусом. За помощью обратились люди, проживающие в Японии, Таиланде и Южной Корее. В Австралии медики проверяют человека, вернувшегося из путешествия в Китай с признаками респираторного заболевания.

Коронавирус может проявиться, как в легкой, так и в умеренной форме. Протекает заболевание типично для инфекций верхних дыхательных путей. Больной ощущает насморк, головную боль, кашель, дискомфорт в горле, подъем температуры и жалуется на общее недомогание. Болезнь может осложняться бронхитом или пневмонией.

Медики рекомендуют укреплять иммунитет и по возможности избегать мест большого скопления людей. Для профилактики можно принимать витаминные комплексы, выбор которых стоит согласовать с лечащим врачом.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:38

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