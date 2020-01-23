Певица Азиза задумалась над вопросом усыновления ребенка





За свои 55 лет певице Азизе так и не удалось ощутить радость материнства, о чем она с сожалением упомянула в новом интервью российскому изданию. Исполнительница хочет решить эту проблему, оформив опеку над ребенком из детдома. Известно, что её помощники уже рассматривают подходящих малышей исключительно из отечественных приютов., - выразила свое желание поп-звезда, добавив, что была бы не против воспитывать девочку.Азиза долгое время раздумывала над суррогатным материнством, к чему её косвенно подтолкнул пример «короля российской поп-музыки» Филиппа Киркорова. Несколько лет назад бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что воспользовался услугами другой женщины для рождения своих наследников - Аллы-Виктории и Мартина. В конце концов, Азиза отбросила этот вариант, когда незадолго до Нового года увидела по телевизору сюжет. Героиня программы усыновила младенца, которого нашла около дома в коробке. Этот жест окончательно дал понять артистке, что в ее жизни не хватает ребенка.