Певица Азиза задумалась над вопросом усыновления ребенка
Певица Азиза долгое время мечтала воспитывать собственного ребенка. Теперь же 55-летняя поп-звезда задумалась над вопросом усыновления.
За свои 55 лет певице Азизе так и не удалось ощутить радость материнства, о чем она с сожалением упомянула в новом интервью российскому изданию. Исполнительница хочет решить эту проблему, оформив опеку над ребенком из детдома. Известно, что её помощники уже рассматривают подходящих малышей исключительно из отечественных приютов. «Больше всего хочу стать мамой! Какого возраста? Наверное, около года», - выразила свое желание поп-звезда, добавив, что была бы не против воспитывать девочку.
Азиза долгое время раздумывала над суррогатным материнством, к чему её косвенно подтолкнул пример «короля российской поп-музыки» Филиппа Киркорова. Несколько лет назад бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что воспользовался услугами другой женщины для рождения своих наследников - Аллы-Виктории и Мартина. В конце концов, Азиза отбросила этот вариант, когда незадолго до Нового года увидела по телевизору сюжет. Героиня программы усыновила младенца, которого нашла около дома в коробке. Этот жест окончательно дал понять артистке, что в ее жизни не хватает ребенка.
За свои 55 лет певице Азизе так и не удалось ощутить радость материнства, о чем она с сожалением упомянула в новом интервью российскому изданию. Исполнительница хочет решить эту проблему, оформив опеку над ребенком из детдома. Известно, что её помощники уже рассматривают подходящих малышей исключительно из отечественных приютов. «Больше всего хочу стать мамой! Какого возраста? Наверное, около года», - выразила свое желание поп-звезда, добавив, что была бы не против воспитывать девочку.
Азиза долгое время раздумывала над суррогатным материнством, к чему её косвенно подтолкнул пример «короля российской поп-музыки» Филиппа Киркорова. Несколько лет назад бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что воспользовался услугами другой женщины для рождения своих наследников - Аллы-Виктории и Мартина. В конце концов, Азиза отбросила этот вариант, когда незадолго до Нового года увидела по телевизору сюжет. Героиня программы усыновила младенца, которого нашла около дома в коробке. Этот жест окончательно дал понять артистке, что в ее жизни не хватает ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:26