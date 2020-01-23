Издание National Interest предупредило о смертоносности старых ракет РФ





Модели ракетной техники стали использоваться порядка 20 лет назад. Их скорость может достигать 2,5 Маха. При этом подобного показателя достаточно для угрозы существующим механизмам ПВО на кораблях государств Запада. В США рассматривают систему наведения «Оникса», как достаточно важную часть конструкции с высоким показателем инноваций. Она открывает возможность общего применения ракет различного класса, а также способна контролировать степень значимости целей, на базе чего создаётся план ударов.С момента ликвидации основной цели остаток ракет совершает удары по иным кораблям, ввиду чего ни одна из целей не получает удар только одной боеголовки. После включения автосопровождения, «Оникс» деактивирует радар, а сам носитель опускается до высоты в 5-10 м, создавая препятствия для регистрации системами ПВО.