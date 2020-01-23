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Индийские медики рассказали о 4 способах выведения мокроты из организма

Медики из Индии рассказали о 4 способах быстрого выведения мокроты из организма. Самым простым и распространённым решением является использование воды с солью для полоскания горла.

Мокрота является отделяемым при откашливании патологическим секретом трахеобронхиального дерева. Есть огромное количество причин данного состояния, однако, по словам учёных, самым очевидным может быть то, что это симптом гриппа. Для быстрого улучшения самочувствия медики рекомендуют использовать теплую солёную воду для полоскания рта. Это связано с тем, что жидкость производит успокаивающее действие на раздраженное горло, а пищевой продукт уничтожает патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекцию.

По словам медиков, добавляя эвкалиптовое или камфорное масло в кипяток и вдыхая пары можно улучшить эффект для решения проблемы. Кипячённый напиток из смеси перца, куркумы, тмина, имбиря и меда также помогает выведению мокроты из организма. Для хорошего эффекта его употребляют 3 раза. Также есть ещё один способ улучшить общее состояние организма, и он заключается в использовании 1 ложки сока имбиря или сырого лука. Медики утверждают, что данное средство очень эффективное и способствует быстрому отходу мокроты.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:21

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