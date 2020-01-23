"Ничего не трогаем": Сестра Жанны Фриске устроила экскурсию по нетронутой квартире сестры





За сохранностью всех вещей следят родственники Жанны Фриске, а ее сестра проводит для своих подписчиков экскурсию. Недавно она детально показала интерьер, в частности, книжные полки в гостиной, где также стоят фотографии артистки в рамках и ее награды. Здесь же находилась совмещенная кухня, где Наталья Фриске нашла металлическую кружку с надписью “Платон”. В спальне Жанны Фриске оказалось много парфюма и украшений, в большом гардеробе нашлось место для коллекции обуви и сумок.Наталья Фриске признается, что многие ее подписчики следят за ее страницей из-за сестры, поскольку родственницы имеют большое сходство во внешности. В своем микроблоге она признавалась, что семья решается только протереть пыль в этой квартире, постирать шторы и включить увлажнитель воздуха.