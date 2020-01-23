Ученые назвали отличия между мужскими и женскими слезами





Частота появления слёз обусловлена взаимодействием гормонов пролактин и тестостерон. Они противодействуют друг другу. В организме мужчин больше тестостерона, поэтому стресс подавляется, приводя к падению потребности в слезах. Для женщин ситуация обратна. Для мужчин плач характерен после появления сильной причины, которая спровоцирует всплеск гормона стресса. Чаще всего слёзы мужчин вызваны смертью близких. Плач от счастья может появиться при рождении ребёнка либо победы любимой спортивной команды.Большое влияние на частоту плача оказывают особенности менталитета в той или иной народности и культурной среде. В частности, жители благополучных стран проливают слёзы чаще, чем в развивающихся. В последних плакать зачастую «не принято», хотя причин для этого куда больше. Возраст может повлиять на появление слёз. Постепенно в организме мужчин уменьшается уровень тестостерона и сопротивление стрессу становится ниже. При этом лить слёзы оказалось полезным. Плач облегчает эмоциональную нагрузку, снижает давление и риск инфаркта, вызывает обезболивающий эффект, а также выступает как профилактика язвы желудка. Ученые отмечают, что слёзы не хуже смеха способны продлить жизнь человека.