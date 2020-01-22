"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов": Алена Водонаева высказалась по поводу штрафа в 100 млн рублей





Эпатажная журналистка Алена Водонаева на своей странице в Instagram написала обращение к депутатам, высказавшим критику в ее адрес, отметив, что им не мешало бы начать с себя. Вспомнила телеведущая и то, что многие представители власти не в соцсетях, а в прямом эфире позволяли себе осуждать и оскорблять обычных людей, при этом ни капли не думая о штрафах. Также Алена Водонаева напомнила высказывание чиновницы Ольги Гладских, которая заявила, что "страна людей рожать не просила".Начать экс-участница призвала их с Милоновых, Охлобыстиных, Власовых и Скабеевых, добавив, что если каждого депутата оштрафовать на указанную сумму за их неуважение к простому народу, денег хватит, чтобы построить еще один Крымский мост.