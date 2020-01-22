АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов": Алена Водонаева высказалась по поводу штрафа в 100 млн рублей

Телеведущая, журналистка и эпатажная звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева высказалась по поводу критики в свой адрес за резкое осуждение увеличения материнского капитала. Не так давно Вячеслав Володин предложил оштрафовать знаменитость на 100 млн рублей за неуважение к своему народу.
"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов": Алена Водонаева высказалась по поводу штрафа в 100 млн рублей

Эпатажная журналистка Алена Водонаева на своей странице в Instagram написала обращение к депутатам, высказавшим критику в ее адрес, отметив, что им не мешало бы начать с себя. Вспомнила телеведущая и то, что многие представители власти не в соцсетях, а в прямом эфире позволяли себе осуждать и оскорблять обычных людей, при этом ни капли не думая о штрафах. Также Алена Водонаева напомнила высказывание чиновницы Ольги Гладских, которая заявила, что "страна людей рожать не просила".

Начать экс-участница призвала их с Милоновых, Охлобыстиных, Власовых и Скабеевых, добавив, что если каждого депутата оштрафовать на указанную сумму за их неуважение к простому народу, денег хватит, чтобы построить еще один Крымский мост.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Maserati выпустит линейку из 225 «бунтарских»…
"Панические атаки": Ксения Бородина снова жалуется на состояние…
Оксана Самойлова считает свою четвертую беременность…
Звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева "исправила" подбородок и сделала "углы…
Финальное обновление для Windows 7 "сломало" обои на рабочем…
Любовь Успенская показала совместное фото с постаревшим Александром…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова вместо Даниила Сахнова встретилась в Новосибирске с его…
Светлана Лобода поразила фанатов откровенным образом на пляже в…
Электрокроссовер Nissan Ariya может выйти в…
Николь Кузнецова ослушалась запрета матери и вышла замуж за…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вышла из душа и забыла пристегнуть накладной…
Geely Coolray стал доступен для заказа в…
"Не пишите пошлостей": Любовь Толкалина предстала полностью обнаженной на берегу…
"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов": Алена Водонаева высказалась по поводу штрафа в 100 млн…
Алексей Гудков: "Моя роль в фильме "Марафон желаний" - это неожиданный образ, который всех…
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе модели…
В возрасте 51 год скончался сын Раисы Рязановой актер Данила…
Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome…
Мерьем Узерли появилась на красной дорожке в Доминиканской республике в платье со смелым…
Бари Алибасов признался, что 1,5 года не виделся с участниками группы…
Стали известны новые подробности об электронной приборной панели для Lada…
МВД не стало штрафовать Аллу Пугачеву за езду по перрону на…
В Великобритании на 78 году жизни скончался комик Терри…
Самопровозглашенный сын Цискаридзе намеревается вернуться в…
Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном…
В Дании обнаружили кольцо времен каменного…
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин получил ожоги после принятия солнечных…
Гоген Солнцев о Водонаевой: "Оторванную от жизни старуху нужно отправить в самую отвратительную колонию из-за слов о…
Просмотреть все новости