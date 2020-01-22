Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном приступе
Главред Russia Today Маргарита Симоньян на персональной странице в Facebook опровергла сообщения о перенесённом ею сердечном приступе. Ранее в ряде интернет-изданий сообщили, что журналистка пребывает в реанимации.
Отмечалось, что по причине наличия проблем с сердцем она была доставлена в институт им. Склифософского. На личной странице в соцсети Симоньян отметила, что подобные сообщения могли появиться по причине затянувшегося пребывания отдельных порталов в периоде новогодних праздников. Она подчеркнула недостоверность информации о сердечном приступе.
«Заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», - иронично отметила Симоньян в Facebook.
Отмечалось, что по причине наличия проблем с сердцем она была доставлена в институт им. Склифософского. На личной странице в соцсети Симоньян отметила, что подобные сообщения могли появиться по причине затянувшегося пребывания отдельных порталов в периоде новогодних праздников. Она подчеркнула недостоверность информации о сердечном приступе.
«Заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», - иронично отметила Симоньян в Facebook.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:32