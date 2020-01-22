Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном приступе





Отмечалось, что по причине наличия проблем с сердцем она была доставлена в институт им. Склифософского. На личной странице в соцсети Симоньян отметила, что подобные сообщения могли появиться по причине затянувшегося пребывания отдельных порталов в периоде новогодних праздников. Она подчеркнула недостоверность информации о сердечном приступе., - иронично отметила Симоньян в Facebook.