Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского президента

Становление Трампа на должности президента США

Импичмент Трампа





Трамп стал президентом в возрасте 70 лет, что является первым случаем для США. До этого самым пожилым главой государства был Рональд Рейган, занявший свой пост в 69 лет. Также Трамп ранее никогда не занимал никаких военных или государственных должностей, что вызывало массу противоречий у его коллег и избирателей. Сомнения вызывало и то, что миллиардер является самым богатым президентом Штатов в истории. Сами выборы, в которых Трамп одержал победу, также проходили скандально. Его обвиняли в связях с Россией, но догадки демократов не были подтверждены никаким фактами. Россияне также неоднократно заявляли, что не имеют отношения к результатам голосования и их возможной подтасовке.Трамп известен своими радикальными патриотическими высказываниями. Еще в период предвыборной кампании он активно выступал против миграции жителей Латинской Америки на территорию США. Его лозунгом было высказывание Make America Great Again, ставшее популярным мемом в Штатах. Многие артисты выступали против его президентства. Рэпер Эминем обнародовал так называемый бифф, в котором призвал фанатов, которые поддерживают Трампа, перестать его слушать. Несмотря на критику и решение об импичменте, миллиардер заявил, что собирается баллотироваться на пост президента и в 2020 году.Расследование по делу об импичменте было инициировано Нэнси Пелоси 24 сентября минувшего года. Одной из причин разбирательства стало заявление о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе раскрытия коррупционных схем сына Джо Байдена Хантера. Примечательно, что украинский глава в выступлении в ходе встречи с коллегой из США опроверг соответствующие высказывания, но и это не остановило Конгресс. По данным американских изданий, ситуация с Байденом могла стать триггером для Сената, который давно хотел начать процедуру импичмента.Из-за отличий в показаниях анонима и высказываниях самого Зеленского Белый дом обнародовал меморандум разговора двух президентов. В итоге оказалось, что Трамп действительно просил его «решить вопрос», связанный с коррупционными схемами Байдена и его сына. По словам Зеленского, в словах американского президента отсутствовали признаки давления. Трамп же продолжает опровергать обвинения и по сей день.31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа. Спустя примерно два месяца чиновники провели дебаты с рассмотрением соответствующей темы, обозначив основные претензии к главе американского государства. Ими оказались «препятствие расследованию, инициированному Конгрессом» и «злоупотребление властью». Оба обвинения получили поддержку большинства членов Палаты представителей. В тот же день Конгресс провел голосование, ввиду чего датой импичмента Трампа стало 15 января 2020 года.Процесс импичмента начался 21 января. Сам Трамп сейчас находится в Давосе, где проходит мировой экономический форум. Первое слушание привело к сильному удару по позициям демократов, так как республиканцы не поддержали соответствующую резолюцию. За отклонение документа проголосовали 53 сенатора. По данным американских изданий, представители демократической партии не ожидали такого развития событий. Корреспондент СBS при Белом доме Марк Кноллер в своем Twitter обнародовал официальный отказ передать документ на рассмотрение в Белый дом.По одной из версий, Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского посредством манипуляций с военной помощью. Демократы заявили, что президент задержал транш в размере 391 миллиона долларов, пытаясь уговорить президента Украины как можно быстрее начать рассмотрение дела о сыне Байдена. Если бы Зеленский поддался на давление, то Трамп бы существенно увеличил свой рейтинг на выборах 2020 года. Согласно правилам, предложенным лидером большинства сенатором Митчем Макконнеллом, у представителей Палаты представителей и юристов Трампа будет по 24 часа, чтобы аргументировать свои доводы за и против статей импичмента.