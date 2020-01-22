Регулярный секс способствует образованию новых нейронных связей в гиппокампе женщин





Канадские ученые провели исследование с участием 78 добровольцев. Ими стали женщины моложе 30 лет, которые прошли тесты на определение уровня памяти. Эксперты проверяли зрительную память и способность к запоминанию последовательностей слов. В конце все испытуемые ответили на вопросы о собственной сексуальной жизни. Эксперты обнаружили четкую связь между памятью участниц эксперимента и их половой активностью. В частности, женщины, имеющие регулярный интим, показали более высокие результаты тестов. При этом зрительная память никак не была связана с сексом.Ученые уверены, что в результате полового контакта в гиппокампе представительниц прекрасного пола образуются новые нейронные связи. Данная область головного мозга отвечает за эмоции и способность запоминать новую информацию.