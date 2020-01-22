В работе Twitter произошел массовый сбой
Сервис микроблогов Twitter показал массовый сбой работы, который зафиксировали 21 января. По данным портала Downdetector, который проводит отслеживание деятельности интернет-сервисов, проблемы регистрировались ранее – 9 и 17 января.
В РФ на проблемы в доступе к Twitter чаще жаловались жители Санкт-Петербурга и Москвы. Куда большее количество жалоб было передано пользователями из Великобритании, США, Японии, Франции.
Большая часть интернет-пользователей, использующих приложение для Android, столкнулись с проблемами в работе микроблога. В пресс-центре площадки пока не давали никаких комментариев относительно причин сбоя.
В РФ на проблемы в доступе к Twitter чаще жаловались жители Санкт-Петербурга и Москвы. Куда большее количество жалоб было передано пользователями из Великобритании, США, Японии, Франции.
Большая часть интернет-пользователей, использующих приложение для Android, столкнулись с проблемами в работе микроблога. В пресс-центре площадки пока не давали никаких комментариев относительно причин сбоя.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:18