В работе Twitter произошел массовый сбой





В РФ на проблемы в доступе к Twitter чаще жаловались жители Санкт-Петербурга и Москвы. Куда большее количество жалоб было передано пользователями из Великобритании, США, Японии, Франции.Большая часть интернет-пользователей, использующих приложение для Android, столкнулись с проблемами в работе микроблога. В пресс-центре площадки пока не давали никаких комментариев относительно причин сбоя.