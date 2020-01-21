Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пытается перебить неприятный запах тела сильными парфюмами





Не секрет, что звезда телепроекта "Дом-2" Саша Черно страдает из-за лишнего веса. Кроме неудобства, он провоцирует еще и сильное потоотделение. К тому же жена Иосифа Оганесяна часто ленится по утрам, к примеру, принять душ и почистить зубы, из-за чего у нее плохо пахнет изо рта.Сильнее всего поклонников и телезрителей "Дома-2" поражает привычка Черно использовать сильные парфюмы. Вместо того, чтобы сделать несколько пшиков из флакончика, она наносит 15-20 на тело и одежду. Коллеги по проекту тоже не раз замечали, что Саша Черно плохо следит за собой, а поклонники и вовсе не перестают критиковать будущую мамочку за беспорядок и грязь в комнате.Стоит вспомнить только волну критики в адрес Черно после того как Иосиф Оганесян с радостью в кадре сообщил, что отстирал ее нижнее белье. Это некоторые хейтеры по каждому подходящему поводу вспоминают до сих пор.