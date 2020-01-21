Экологи и активисты побывали с визитом в экотехнопарке «Калуга»





Уже на этапе пересечения КПП экотехнопарка «Калуга» специалисты получили возможность оценить полное соответствие объекта самым жестким нормам безопасности. К примеру, проникнуть на огороженную территорию автомобилисты могут лишь после того, как предъявят охране соответствующий пропуск. Более того, все без исключения мусоровозы оснащаются специальным чипом, имеют соответствующую маркировку и встроенную систему ГЛОНАСС, поэтому ни одна «случайная» машина с отходами на предприятие попасть не сможет.Кроме того, экологам и представителям общественных организаций, многие из которых, к слову, прибыли на территорию Износковского района из Шиеса, удалось посмотреть на работу местных очистных сооружений. Для очистки воды в технопарке используются передовые немецкие технологии, поэтому степень ее очистки настолько высока, что в этой воде впоследствии допускается разведение рыбы – в специальном пруду на территории экотехнопарка «Калуга» уже поселились толстолобики и карпы.Вокруг самого предприятия разместилась целая сеть гидрогеологических скважин, которые предназначены для постоянного мониторинга состояния подземных вод. Автоматические датчики в них постоянно фиксируют такие показатели, как температура, уровень и состав минерализации грунтовых вод. Все эти данные в режиме реального времени передаются в виде визуализированных графиков на пульт дежурного диспетчера, потому любые негативные изменения будут незамедлительно замечены, а встроенная электроника выдаст сотрудникам конкретную инструкцию для дальнейших действий.Гостей объекта также познакомили с обустройством 2-этажного административного комплекса «Калуги», столовой для работников комплекса, местной спортивной площадкой, санитарно-бытовым комплексом – это три здания, в которых может разместиться до 400 человек персонала, в которых есть не только жилые отсеки, но еще и медпункт, прачечная и другие специализированные помещения. Всего же в состав имущественного комплекса «Калуги» включено 85 строений различного назначения.Наибольшее внимание во время этого визита было уделено самому сортировочному комплексу, а также специальным площадкам для размещения отходов, не подлежащих утилизации. Две автоматические сортировочные линии мощностью около миллиона тонн отходов в год разделяют мусор на фракции. Любой материал, который имеет шансы на вторую жизнь (металл, бумага, стекло, лом электроники, пластик, картон и прочее), извлекается оборудованием из общей массы и отправляется на дальнейшую переработку.Отходы, утилизация которых является невозможной, размещаются на специально оборудованных под эти цели картах, представленных в виде площадок хранения, оснащенных для максимальной безопасности окружающей среды. Карты были защищены тремя независимыми слоями геосинтетических материалов в виде бентонитовых матов, водонепроницаемых мембран и трехмерным рифленым покрытием, которое равномерно распределит нагрузку по всей плоскости карты.Участники этой экскурсии имели возможность активно задавать вопросы о работе объекта, в том числе и те, которые можно считать весьма неудобными для инвестора проекта. Однако полученные ответы полностью их удовлетворили. Сотрудники экотехнопарка также показали гостям современное оборудование предприятия и сумели продемонстрировать передовые технологии, которые призваны обеспечить максимально надежную защиту окружающей среды. По состоянию на данный момент экотехнопарк «Калуга» полностью готов к работе и уже может начать принимать бытовые отходы на переработку.