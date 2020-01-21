"Хотел отдать дань городу": Дмитрий Харатьян рассказал, почему не переезжает из Красногорска в Москву
Известный российский актер Дмитрий Харатьян 21 января отмечает свой 60-летний юбилей. Именинник пообщался с прессой и рассказал, почему до сих пор продолжает жить в скромном Красногорске и отказывается переезжать в столицу.
По словам артиста, он не видит в своем возможном переезде в Москву никакой реальной необходимости. Более того, в родном городе юбиляр чувствует себя совершенно комфортно и даже называет себя патриотом. «Мы вместе с супругой открыли здесь театральную школу, где я являюсь руководителем, а Марина – педагогом-хореографом и завучем», - приводит слова актера портал «Телепрограмма». Также артист добавил, что он всегда хотел отдать дань месту, в котором вырос и провел большую часть жизни. Более того, Харатьян очень тепло относится к школе, в которой учился.
Вспомнил 60-летний артист и о том, что именно в Красногорске он впервые попал в драматический кружок небольшого клуба, где первый раз в своей жизни вышел на сцену перед зрителями и сорвал аплодисменты.
По словам артиста, он не видит в своем возможном переезде в Москву никакой реальной необходимости. Более того, в родном городе юбиляр чувствует себя совершенно комфортно и даже называет себя патриотом. «Мы вместе с супругой открыли здесь театральную школу, где я являюсь руководителем, а Марина – педагогом-хореографом и завучем», - приводит слова актера портал «Телепрограмма». Также артист добавил, что он всегда хотел отдать дань месту, в котором вырос и провел большую часть жизни. Более того, Харатьян очень тепло относится к школе, в которой учился.
Вспомнил 60-летний артист и о том, что именно в Красногорске он впервые попал в драматический кружок небольшого клуба, где первый раз в своей жизни вышел на сцену перед зрителями и сорвал аплодисменты.