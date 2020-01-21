«Аренда до конца сезона»: Александр Кокорин будет выступать за ФК «Сочи»





Информацию о контракте Кокорина в «Сочи» позднее лично подтвердил и директор клуба Дмитрий Рубашко, по словам которого между «Зенитом» и «Сочи» улажены все условия и футболисту обещают создать максимально комфортные условия в новой команде., - отметил он.Стоит напомнить, 28-летний футболист в сентябре минувшего года был освобожден по УДО из колонии общего режима, где отбывал наказание за причастность к двум громким дракам в самом центре российской столицы. На данный момент контракт Кокорина с петербургским клубом «Зенит» рассчитан до лета текущего года. Пока спортсмен находится в составе бело-синих и проводит с командой сборы.