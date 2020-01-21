«Аренда до конца сезона»: Александр Кокорин будет выступать за ФК «Сочи»
Российский футболист удивил поклонников неожиданными известиями. Как оказалось, игрок питерского «Зенита» Александр Кокорин, угодивший ранее в неприятную историю с избиением чиновника Минпромторга в Москве, до конца текущего сезона будет выступать за ФК «Сочи». Об этом сообщает официальный Twitter-акакунт сочинской команды.
Информацию о контракте Кокорина в «Сочи» позднее лично подтвердил и директор клуба Дмитрий Рубашко, по словам которого между «Зенитом» и «Сочи» улажены все условия и футболисту обещают создать максимально комфортные условия в новой команде. «Речь об аренде до конца сезона, клубы между собой обо всем договорились, в ближайшее время Александр присоединится к команде», - отметил он.
Стоит напомнить, 28-летний футболист в сентябре минувшего года был освобожден по УДО из колонии общего режима, где отбывал наказание за причастность к двум громким дракам в самом центре российской столицы. На данный момент контракт Кокорина с петербургским клубом «Зенит» рассчитан до лета текущего года. Пока спортсмен находится в составе бело-синих и проводит с командой сборы.
Информацию о контракте Кокорина в «Сочи» позднее лично подтвердил и директор клуба Дмитрий Рубашко, по словам которого между «Зенитом» и «Сочи» улажены все условия и футболисту обещают создать максимально комфортные условия в новой команде. «Речь об аренде до конца сезона, клубы между собой обо всем договорились, в ближайшее время Александр присоединится к команде», - отметил он.
Стоит напомнить, 28-летний футболист в сентябре минувшего года был освобожден по УДО из колонии общего режима, где отбывал наказание за причастность к двум громким дракам в самом центре российской столицы. На данный момент контракт Кокорина с петербургским клубом «Зенит» рассчитан до лета текущего года. Пока спортсмен находится в составе бело-синих и проводит с командой сборы.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:11