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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина потребовала выгнать Юлию Белую с проекта

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ксения Бородина потребовала принять окончательное решение насчет Юлии Белой и отправить ее за ворота. К таким мерам лучше прибегнуть, потому что у Евгения Ромашова не получается окончательно разорвать связь с бывшей возлюбленной.

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина потребовала выгнать Юлию Белую с проекта

Ксению Бородину довели до бешенства тем, что участники шоу «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов для всех официально расстались, но они продолжают не только друг с другом общаться, но и флиртовать. Выяснилось, что если Юлия приходит в комнату, то у молодого человека не получается выставить ее за дверь. Ко всему ребята могут даже спать в обнимку.


В итоге Ксения Бородина просит Евгения Ромашова принять кардинальное решение: избавиться от Юлии Белой, как от участницы шоу? или отправить Евгения Ромашова в столицу. По словам Бородиной, в Москве Ромашов сможет по-настоящему отвлечься и заняться музыкой, а также переключиться на других представительниц прекрасного пола. Помимо этого, Бородина уверена, что если Юлия Белая приходит к Евгению Ромашову, то он должен не задумываясь ее выгонять.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников 21-01-2020, 11:27

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