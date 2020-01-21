Анна Хилькевич катаясь на байке в Таиланде ртом ловила мошек

Анна Хилькевич, Артур Волков и их дети Арианна и Мария на зимние каникулы улетели отдыхать в Таиланд. Актриса регулярно делится с фанатами снимками и роликами. Недавно знаменитость разместила селфи, на котором она запечатлена в открытом шлеме для мотоцикла и солнцезащитных очках. Одной рукой Анна Хилькевич держит смартфон, а другой обнимает возлюбленного Артура Волкова. В комментарии звезда сериала "Универ" написала: "Байк для нас тут особенный кайф)) И это я не про экстрим. Села вот так, обняла любимого, прижалась... и давай мошек ртом ловить".Также Анна Хилькевич добавила, что Артур Волков обезопасил себя от различных насекомых и надел шлем с забралом. В конце актриса написала, что ей просто хотелось хорошо выглядеть на фотографиях. Подписчики написали множество комплиментов и оставили более 35 000 лайков.