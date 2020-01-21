Гарри Галкин спел песню на французском языке

Максим Галкин часто показывает пользователям Сети публикации со своими детьми Гарри и Елизаветой. Телеведущий хвастается талантами дочери и сына. Сегодня знаменитый юморист разместил новое видео, на котором показан Гарри Галкин. Ребенок снят крупным планом, он одет в белую футболку и тёмные спортивные штаны. Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано. В комментарии к публикации в соцсети Instagram известный юморист просто написал: "Музицируем".Подписчики пришли в восторг от просмотренного ролика. Многие написали, что у Гарри Галкина прекрасный голос и он обязательно станет знаменитым певцом. Также фанаты оставили большое количество комплиментов. За 30 минут публикацию Максима Галкина просмотрели более 50 000 пользователе Сети.