Гарри Галкин спел песню на французском языке
Максим Галкин разместил на странице в Instagram новое видео, на котором запечатлён его сын Гарри. На кадрах ребенок юмориста поет песню на французском языке.
Максим Галкин часто показывает пользователям Сети публикации со своими детьми Гарри и Елизаветой. Телеведущий хвастается талантами дочери и сына. Сегодня знаменитый юморист разместил новое видео, на котором показан Гарри Галкин. Ребенок снят крупным планом, он одет в белую футболку и тёмные спортивные штаны. Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано. В комментарии к публикации в соцсети Instagram известный юморист просто написал: "Музицируем".
Подписчики пришли в восторг от просмотренного ролика. Многие написали, что у Гарри Галкина прекрасный голос и он обязательно станет знаменитым певцом. Также фанаты оставили большое количество комплиментов. За 30 минут публикацию Максима Галкина просмотрели более 50 000 пользователе Сети.
Максим Галкин часто показывает пользователям Сети публикации со своими детьми Гарри и Елизаветой. Телеведущий хвастается талантами дочери и сына. Сегодня знаменитый юморист разместил новое видео, на котором показан Гарри Галкин. Ребенок снят крупным планом, он одет в белую футболку и тёмные спортивные штаны. Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано. В комментарии к публикации в соцсети Instagram известный юморист просто написал: "Музицируем".
Подписчики пришли в восторг от просмотренного ролика. Многие написали, что у Гарри Галкина прекрасный голос и он обязательно станет знаменитым певцом. Также фанаты оставили большое количество комплиментов. За 30 минут публикацию Максима Галкина просмотрели более 50 000 пользователе Сети.