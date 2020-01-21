На Таймыре археологи обнаружили следы мифического народа





Эксперты из ООО "Красноярская геоархеология" сделали серию уникальных находок во время раскопок на полуострове Таймыр. Бухта Макарова таила в себе каркасно-земляную постройку, которая крайне напоминала о народе сихиртя. Память о нем сохранилась лишь в мифах ненецкой культуры, которые передают истории о диковинных людях, обитавших под землей. Дальнейший радиоуглеродный анализ материалов и орудий труда из костей бивня предоставил удивительные результаты.Оказалось, что большинство инструментов изготовили еще в XIV веке, когда начался Малый ледниковый период.До суровых холодов эта стоянка на Крайнем севере была единственной, в которой поселенцы не охотились на диких оленей. Основной добычей древних сихиртя были медведи, мамонты и нерпы, о которых также говорится в яробцах – устных преданиях, которые старейшины ненецкого рода передавали из уст в уста. Кроме того, археологи смогли найти старое святилище, где исчезнувшее предрусское население приносило в жертву лапы и головы медведей, оленей и крылья птиц. Дальнейшие исследования места раскопок позволят приоткрыть тайну выражений из новгородских летописей о "походах за пушниной на Югру и далече".