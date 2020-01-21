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Актер Борис Клюев о покойном сыне: "Я не успел помириться с Алексеем перед его смертью"

Известный российский актер Борис Клюев недавно дал откровенное интервью, в котором рассказал о любви к работе и трудностях в жизни. Кроме того, звезда сериала «Воронины» посетовал, что так и не успел помириться с сыном Алексеем перед его смертью.
Актер Борис Клюев о покойном сыне: "Я не успел помириться с Алексеем перед его смертью"

В минувшем году Борис Клюев отметил сразу два важных юбилея: 50 лет работы в Малом театре и 75-летие со дня рождения. Хотя эти торжества были омрачены признанием самого артиста о том, что он в последнее время борется с тяжелой болезнью. Впрочем, больше всего актер переживает из-за того, что не успел помириться с родным сыном, который скончался на 24-м году жизни. Алексей был рожден в браке, который довольно быстро распался. Более того, как рассказала Борис Владимирович, при расставании они с бывшей супругой договорились о том, что знаменитость не будет общаться с ребенком, пока тот не повзрослеет.

«Но я не успел, сын не дожил всего месяц до своего 24-го дня рождения. Может, это и хорошо, что мы с Алексеем не были близки. Может быть, это уберегло меня от чего-то худшего», - признался артист в эфире популярного ток-шоу «Судьба человека».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:04

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