Актер Борис Клюев о покойном сыне: "Я не успел помириться с Алексеем перед его смертью"





В минувшем году Борис Клюев отметил сразу два важных юбилея: 50 лет работы в Малом театре и 75-летие со дня рождения. Хотя эти торжества были омрачены признанием самого артиста о том, что он в последнее время борется с тяжелой болезнью. Впрочем, больше всего актер переживает из-за того, что не успел помириться с родным сыном, который скончался на 24-м году жизни. Алексей был рожден в браке, который довольно быстро распался. Более того, как рассказала Борис Владимирович, при расставании они с бывшей супругой договорились о том, что знаменитость не будет общаться с ребенком, пока тот не повзрослеет., - признался артист в эфире популярного ток-шоу «Судьба человека».