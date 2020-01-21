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Российский эксперт Игорь Белецкий показал объект-невидимку

Российскому эксперту и популяризатору науки Игорю Белецкому удалось воссоздать собственный вариант объекта-невидимки, вернее, демонстратора эффекта невидимости. Данное изобретение выглядит весьма замысловатым.
Российский эксперт Игорь Белецкий показал объект-невидимку

В целом, созданное экспертом устройство представлено в виде объекта с парой цилиндров из алюминия, внутри которых имеются зеркальные кромки треугольной формы. Как оказалось, благодаря переотражению световых лучей и появляется эффект невидимости соединенных между собой цилиндров. Подобная аномалия становится еще более заметной, если отодвинуть камеру от объекта – в данном случае изображение на заднем фоне словно проходить сквозь металл. По словам автора, если бы у него были технические возможности для того, чтобы еще лучше отполировать алюминий, он смог бы добиться еще более выраженного эффекта невидимости.

При этом Игорь Белецкий подчеркивает, что его метод несовершенен и он лишь пытается продемонстрировать принцип работы технологии, поскольку его ресурсная база ограничена тем, что имеется под рукой. В случае с метаматериалами, добавляет эксперт, ситуация была бы еще более интересной.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:37

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