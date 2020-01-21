Девушка звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: «Когда он выпивает, то становится неадекватным»





Венцеслав Венгржановский ушел с телестройки достаточно давно, но слухи о том, что мужчина ведет разгульный образ жизни и страдает от алкогольной зависимости, появляются с завидной регулярностью. Ко всему он не испытывает недостатка внимания со стороны женщин. Однако последние пару месяцев мужчина встречался с некой Дарьей, правда, влюбленные поругались.Дарья рассказала, что слухи о том, что Венцеслав зависим от спиртного, сильно преувеличены, но если он все-таки выпьет немного, то сразу превращается в неадекватного человека. Также девушка отметила, что руки на нее он не поднимал, но до эмоциональных нервных срывов доводил. Она подчеркивает, что хотела бы от любимого человека детей, но пока к такому ответственному шагу не готова, так как отношения не совсем стабильны.По словам Дарьи, она ценит в возлюбленном то, что он умен и мудр. И хотя, на данный момент они с любимым не общаются, но она уверена, что история любви пока еще не закончена.