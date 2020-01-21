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Урологи: Люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в почках

Американские урологи выяснили, что люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в почках. Специалисты уверены, что причина кроется в нарушении обмена веществ.
Урологи: Люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в почках

Точная причина данного процесса пока не выяснена. Урологи выделяют несколько возможных вариантов возникновения заболевания. По мнению специалистов, к данной патологии ведет недостаточное употребление питьевой воды. Врачи рекомендуют обратить внимание на свой рацион питания и снизить содержание соленых, жареных, жирных и других вредных продуктов. Также на процессы образования камней в почках могут влиять особенности климата, чрезмерная жесткость воды и другие причины.

Данное заболевание сложно поддается лечению. Ни диета, ни оперативное удаление, ни ультразвуковое дробление, не приносят эффекта, в лучшем случае наступает кратковременное облегчение. На месте устраненного камня со временем возникает новый. Поэтому специалисты уверены, что необходимо выяснить первопричину развития болезни, что позволит разработать эффективную терапию и комплекс профилактических мер. Медики отмечают, что чаще всего с этим заболеванием сталкиваются люди, имеющие проблемы с лишним весом. Причем, чаще патология встречается у мужчин. Риск постановки диагноза увеличивается с возрастом. Врачи рекомендуют проходить регулярное обследование, чтобы определить болезнь на ранней стадии.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:44

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