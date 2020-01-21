Урологи: Люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в почках





Точная причина данного процесса пока не выяснена. Урологи выделяют несколько возможных вариантов возникновения заболевания. По мнению специалистов, к данной патологии ведет недостаточное употребление питьевой воды. Врачи рекомендуют обратить внимание на свой рацион питания и снизить содержание соленых, жареных, жирных и других вредных продуктов. Также на процессы образования камней в почках могут влиять особенности климата, чрезмерная жесткость воды и другие причины.Данное заболевание сложно поддается лечению. Ни диета, ни оперативное удаление, ни ультразвуковое дробление, не приносят эффекта, в лучшем случае наступает кратковременное облегчение. На месте устраненного камня со временем возникает новый. Поэтому специалисты уверены, что необходимо выяснить первопричину развития болезни, что позволит разработать эффективную терапию и комплекс профилактических мер. Медики отмечают, что чаще всего с этим заболеванием сталкиваются люди, имеющие проблемы с лишним весом. Причем, чаще патология встречается у мужчин. Риск постановки диагноза увеличивается с возрастом. Врачи рекомендуют проходить регулярное обследование, чтобы определить болезнь на ранней стадии.