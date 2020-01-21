Эксперты рассказали о самых частых ошибках при зарядке смартфона





Несмотря распространенное мнение, подзарядка телефона является не таким уж простым делом. Необходимо следовать нескольким рекомендациям и избегать ошибок, способных навредить батарее устройства. К примеру, многие владельцы гаджетов стремятся восполнить заряд до 100%, что приводит к износу аккумулятора. Наиболее оптимальным эксперты называют показатель в 90%, особенно в теплых условиях, которые зачастую увеличивают энергоемкость. Аналогичная ситуация наблюдается и с разрядкой до 0%, которую следует предотвращать.Также нельзя оставлять девайс подключенным к сети на всю ночь. Из-за превышения предельного уровня заряда уменьшается емкость батареи, что в дальнейшем приводит к снижению продолжительности автономной работы смартфона. Большинству из гаджетов достаточно около двух с половиной часов для восстановления энергии. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать чужие "зарядники", которые не рассчитаны на технические характеристики того или иного устройства. Наконец, быстрая зарядка является спорным вопросом: перегрева телефона можно избежать, если владелец не будет пользоваться устройством слишком часто.