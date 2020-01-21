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"Миллионы рублей": Журналисты узнали размер алиментов, которые сможет получить Пелагея

Известная российская певица Пелагея перед наступлением новогодних праздников шокировала поклонников новостью о разводе со своим мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Ранее уже стало известно, что артистка получит в собственность дом стоимостью в 60-65 миллионов рублей и три элитные квартиры в Москве, теперь журналисты выяснили, на какие алименты сможет рассчитывать знаменитость.
"Миллионы рублей": Журналисты узнали размер алиментов, которые сможет получить Пелагея

Как пишет «Экспресс-газета», супругам удалось достичь договоренности о том, что бракоразводный процесс для них и маленькой дочери Таисии должен пройти максимально безболезненно и без каких-либо конфликтов. «Очень важно, чтобы в разводе принимали участие оба. Поэтому, даже если вмешаются какие-то третьи лица, все будет хорошо», - заявляла сама Пелагея. По некоторым данным, этим самым «третьим лицом» в разводе может оказаться новая пассия спортсмена – светская львица и племянница коньячного короля из Югры Мария Гончар.

Журналисты тем временем подсчитали, на какую сумму алиментов может рассчитывать по итогам суда певица. Так, по данным все той же «Экспресс-газеты», Иван Телегин получает за один сезон около 80 миллионов рублей зарплаты по контракту, то есть его доход составляет около 8 миллионов в месяц. Согласно действующему Семейному кодексу, сумма алиментов, которые ему придется выплатить на содержание 2-летней дочери в пользу бывшей супруги, может достичь 2 миллионов рублей в месяц.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:57

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