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Ученые: Предки человека вредили биоразнообразию еще миллионы лет назад

Новые исследования доказали продолжительный характер негативного воздействия человека на природу еще миллионы лет тому назад. Ученые утверждают, что предки человека вредили биоразнообразию в Восточной Африке, являясь главной причиной массовых вымираний хищников.

Сокращение биологического разнообразия, вызванное деятельностью человека, началось гораздо раньше, чем ранее предполагали специалисты. Согласно новому исследованию ученых из Гётеборгского университета, этот процесс - вина не современных людей, а их далеких предков. Шведские эксперты пришли к такому выводу после изучения окаменелостей древних животных на африканском континенте, которые массово вымирали 4 миллиона лет тому назад. Резкое сокращение популяции обычно объясняется изменениями в климате, однако в Восточной Африке они были минимальными, что говорит об активном участии древних гоминидов.

Эта теория также подтверждается большими общинами предков человека в этом регионе. При этом, наибольший вред был нанесен хищникам, что объясняется целым рядом причин. К примеру, большинство древних людей добывали себе пропитание благодаря воровству добычи у плотоядных животных, которые впоследствии умирали от голода. Сложившаяся ситуация привела к тому, что большинство крупных хищников в Африке разработали стратегии защиты своей добычи, вроде формирования стаи или пряча её на дереве. Стоит отметить, что человеческая деятельность привела к исчезновению около 79 видов, среди которых числились гиены, гигантские выдры, куницы, циветы, саблезубые кошки и медведи.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:04

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